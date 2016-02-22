رئيس برلمان مصر يطرد توفيق عكاشة من المجلس

قرر الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري طرد النائب توفيق عكاشة من القاعة، بسبب خروجه عن آداب الجلسة.

وقال مصدر برلماني لـ"العربية.نت" إن عكاشة حاول التحدث بدون إذن وصعد إلى مقعد رئيس المجلس لطلب الكلمة، ثم تحدث بصوت عال قائلا "أنا أطلب الكلمة منذ أمس وأنت لا تسمح لي بها"، وطالبه عبدالعال بالتزام الهدوء والعودة لمكانه فلم يلتزم ثم طلب من أعضاء المجلس التصويت على طرد عكاشة، ووافقوا بالإجماع ثم صفقوا بعدها مشيدين بالقرار.

ورفض عكاشة الخروج وهدد بالاعتصام لولا تدخل النائب مصطفى بكري، الذي اصطحبه للخارج لكنه وأثناء خروجه صرخ في وجه رئيس البرلمان وقال له "أنت جئت إلى هذا المكان بطريق الخطأ".

وكان عكاشة قد طالب في تصريحات صحافية أمس الأحد بضرورة إقالة الحكومة ووصفها بـ"العاجزة"، كما طالب بانتخابات رئاسية مبكرة وبحل البرلمان وانتخاب برلمان جديد، خاصة بعد قبول استقالة المستشار سري صيام.