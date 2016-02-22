مصر تكشف لغز حكم المؤبد الصادر بحق طفل الـ4 سنوات

كشف المتحدث العسكري المصري حقيقة الحكم الصادر ضد الطفل أحمد قرني بالسجن المؤبد.

وقال العميد محمد سمير في بيان له إن الحكم الصادر بالمؤبد لا يخص الطفل أحمد منصور قرني، البالغ من العمر 4 سنوات، وإنما يخص شابا يبلغ من العمر 16 عاما، وبنفس الاسم وهو أحمد منصور قرني شرارة .

وروى المتحدث باسم الجيش المصري تفاصيل الواقعة لكونها تخضع للقضاء العسكري، وقال إنها كانت بتاريخ 3 يناير2014 حيث تجمع عدد كبير من جماعة الإخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم، ثم تحركوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة ورصد مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات مولوتوف ثم توجهوا جميعاً إلى أحد ميادين المدينة، وقاموا بإشعال النيران بإطارات السيارات ونتج عن ذلك قطع طريق القاهرة الفيوم، كما قام عدد منهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لإرهاب المواطنين مما دفع الأهالي إلى الاشتباك معهم.

وأضاف أنه حال حضور قوات الشرطة لفض الاشتباك بادرهم عناصر الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص مدنين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنيين الموجودين بمحيط الواقعة، كما تم إتلاف عمدي لبعض المنشآت والمرافق العامة التي تقدر بملايين الجنيهات وهي مديرية الصحة بالفيوم وعدد من سيارات قوات الشرطة وسيارات شركة الغاز بالفيوم وسيارة مجلس الدفاع الوطني.

وقال إنه بتاريخ 4 يناير أي في اليوم التالي للواقعة تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطني ورد به اشتراك المدعو أحمد منصور قرني شرارة 16 سنة طالب ومقيم بقحافة شارع عرابي بندر الفيوم مع آخرين في الوقائع محل التحقيق وبتاريخ 5 يناير2014 أصدرت نيابة الفيوم العامة قرارا بضبط وإحضار المذكور بناء على ما ورد تجاهه بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني، وبانتقال جهات الضبط لمحل الإقامة تبين هروبه لمكان غير معلوم .

وأشار إلى أنه بتاريخ 18/2/2015 وردت أوراق القضية رقم 280/2014 إداري قسم الفيوم لنيابة غرب القاهرة العسكرية من النيابة العامة للاختصاص، وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 2014 وأعيد قيد القضية برقم250/2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة .وبتاريخ 8 / 4 /2015 أحيل المذكور كونه هاربا ولم يستجوب مع باقي المتهمين وعددهم116 متهما لمحكمة الجنايات العسكرية والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وأفادت جهات الضبط بعدم وجود المتهمين بمحل إقامتهم وهروبهم لمكان غير معلوم وقد أسند للمتهم أحمد منصور قرني شرارة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام .

وقال إنه بتاريخ 16 فبراير الماضي صدر الحكم بإدانة المتهم وهو الشاب أحمد منصور قرني شرارة بالمؤبد، وذلك لاتهامه فيما هو منسوب إليه في قرار الإحالة.