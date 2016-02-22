مصر.. نقابة الصحافيين تقاطع جلسات البرلمان

دانت نقابة الصحافيين في مصر واقعة اعتداء أحد النواب على صحافي خلال تغطية جلسات البرلمان، ودعت جميع أعضائها لمقاطعة أعمال المجلس لحين التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أنها لن تقبل بتكرار مثل هذه الانتهكات بحق أعضائها.

وكان النائب محمود خميس، عضو مجلس النواب، قد تعدى بالضرب على الصحافي محمد طارق، بجريدة "الوطن"، بالبهو الفرعوني للمجلس، عندما حاول الحصول على تصريحات صحافية من النائب توفيق عكاشة عقب طرده من الجلسة بتصويت الأعضاء.

ودعت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، الصحافيين العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورا لحين التحقيق في الواقعة، وطلبت من الصحافيين النواب بالقيام بدورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على أحد الصحافيين لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.