وزير داخلية مصر يستقبل والد ضحية رقيب الشرطة

استقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية المصري على سيد إسماعيل والد المواطن "محمد" الذى توفى إثر قيام رقيب شرطة بإطلاق النار عليه وأشقائه .

وتقدم عبد الغفار لوالد المتوفى بخالص عزائه ومعربا عن أسفه لهذا الحادث الأليم ومؤكداً إستنكاره وجميع العاملين بهيئة الشرطة لهذا العمل المشين والتصرف الغير مسئول الذى أتى به أحد أفراد الشرطة، الذى لا يعبر عن واقع وطبيعة العمل الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة وإحترام سيادة القانون وحفظ أمن المواطن وصون كرامته.



واكد الوزير أن وزارة الداخلية ستكفل له الحصول على كافة حقوق نجله القانونية وأن الحصول على حق نجله هو مسئوليته الشخصية .

