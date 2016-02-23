إعلامي هارب يطلب السماح بعودته ليدفن بمصر

بعد إصابته بسرطان المعدة، طالب الإعلامي المصري الهارب لتركيا طارق عبدالجابر من حكومة بلاده السماح له بالعودة وعدم ملاحقته قضائياً ليموت في بلده ويدفن فيها.

وقال عبدالجابر إنه يناشد السلطات المصرية السماح له بالعودة للبلاد ليدفن فيها بعد انتشار السرطان بمعدته وفشل السيطرة عليه، مضيفاً أنه ليست له علاقة بجماعة الإخوان، وعمل في إحدى القنوات الموالية لها لأسباب مادية واقتصادية وليس لأسباب سياسية.

وأضاف مناشداً السلطات المصرية: "لم أكن ضد مصر ولم أخنها أو أهاجمها، والفترة التي عملت بها بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان في تركيا كانت لضيق العيش، وبرنامجي كان وثائقياً وليس سياسياً"، مشيراً إلى أنه يشعر بالخوف والرعب في حالة عودته، ويخشى من اعتقال السلطات المصرية له.

وقال إن الوطن يسع الجميع، وإنه لم يسئ للشرطة أو الجيش، ولم يحرض ضد الدولة المصرية، وإنه ليبرالي وليس إخوانياً وإن تعاطف معهم لفترة، مؤكداً أن هناك الكثير من المصريين يريدون العودة لوطنهم لكنهم يشعرون بالخوف من أن يتم القبض عليهم، مطالباً بضمانات حقيقية من السلطات المصرية كي يعود لبلاده دون أدنى خوف.

طارق عبدالجابر كان مراسلاً للتلفزيون المصري بغزة، وأصدر وزير الإعلام وقتها ممدوح البلتاجي قراراً بإبعاده عن التلفزيون عام 2007 لأسباب لم يعلمها أحد حتى الآن.