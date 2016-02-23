شرطي مصري يقتل زميله بالرصاص في مقر عملهما ببورسعيد

قتل شرطي مصري زميله بإطلاق الرصاص عليه عقب مشادة كلامية بينهما في مقر عملها ببورسعيد.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه عقب استلام عريف الشرطة وائل الشبراوي أحمد إسماعيل، من قوة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، لخدمته وهي تأمين بوابة القسم وهو مسلح بسلاح آلي، قام بالتوجه إلى استراحة الأفراد الكائنة أعلى مبنى القسم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطي عماد عبدالحميد العوضي من قوة القسم.

وأضاف أنه على إثر المشادة قام العريف بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي تجاه الشرطي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأشار إلى أنه تم ضبط العريف المتهم ونقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.