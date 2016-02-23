عكاشة: عدت للمشاركة بجلسات البرلمان

عاد الإعلامي توفيق عكاشة لحضور جلسات البرلمان المصري، الثلاثاء، مرة أخرى بعد واقعة طرده الاثنين.

واتصلت "العربية.نت" بعكاشة، فقال إنه يشارك بجلسة مجلس النواب حالياً، وإنه عاد لممارسة دوره البرلماني الذي انتخبه أبناء دائرته من أجله.

بدورها، ذكرت مصادر برلمانية ذكرت لـ"العربية.نت" أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع عكاشة، وإثبات تجاوزه في حق رئيس المجلس، وهو الأمر الذي قد يدفع لاستصدار قرار بمنعه من حضور عدد من الجلسات إذا ثبتت إدانته، مضيفة أن عدداً من النواب، بينهم مصطفى بكري ومرتضى منصور ومحمد خميس يسعون لاحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.

على الجانب الآخر، شهدت جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، مشادات بين أعضاء المجلس ورئيسه من جهة، ونواب المصريين الأحرار ودعم مصر من جهة أخرى، بسبب الخلافات حول طريقة إدارة الجلسة، ومنح الكلمات لأشخاص دون آخرين، وهي نفس الواقعة التي أدت لخروج عكاشة عن شعوره ومشادته مع رئيس المجلس.

ودخل النواب في مشادات كلامية فيما بينهم، وسادت القاعة حالة من الفوضى أدت لتدخل رئيس مجلس النواب واتخاذ قرار برفع الجلسة لمدة نصف ساعة.