مصر تخلي سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإخلاء سبيل محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

وقررت المحكمة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاهه عقب إخلاء سبيله، فيما قال منصور أحمد منصور محامي محمد الظواهري، إن موكله لن يخرج من السجن عقب إخلاء سبيله، لكونه مطلوبا على ذمة قضية خلية الطائفة المنصورة، مضيفا أن نيابة أمن الدولة ستبدأ التحقيق مع الظواهري في القضية خلال الأيام القادمة.

وكانت النيابة قد اتهمت الظواهري بإنشاء خلية داخل مصر تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية من خلال اثنين من العناصر تعرف عليهما خلال فترة اعتقاله داخل السجون المصرية في مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، هما داود خيرت أبو شنب ومحمد السيد حجازي.