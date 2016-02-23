مصر.. رئيس البرلمان يعتذر للصحافيين

اعتذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال للصحافيين المختصين بشؤون البرلمان عن واقعة اعتداء النائب محمود خميس على الصحافي محمد طارق العامل بجريدة "الوطن"، الاثنين.

وأضاف عبدالعال، في لقاء مع المحررين البرلمانيين: "لا أقبل أبداً إهانة صحافي أو إعلامي داخل المجلس"، مؤكداً أن "الصحافيين يؤدون رسالة مقدرة ومحترمة ويجب أن يكون الوصول إلى المعلومات يسيراً".

وحول قرار المحررين البرلمانيين مقاطعة الجلسات، قال رئيس المجلس إن "هذا البرلمان مملوك للشعب وله الحق في الاطلاع على ما يحدث به، والصحافي كمقاتل لا يترك سلاحه أبداً، وسلاح الصحافي هو نشر الوقائع".