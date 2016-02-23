مصر: من ظهر مع متحدث جيش إسرائيل ليس عضوا في"الصحافيين"

نفت نقابة الصحافيين في مصر أن يكون الصحافي رامي عزيز الذي ظهر مع افيخاي أدرعي، المتحدث العسكري الإسرائيلي، عضوا لديها أو أنه مقيد بسجلاتها.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين، إن رامي عزيز الذي نشر المتحدث باسم جيش إسرائيل صورته معه باعتباره صحافيا مصريا ليس مقيدا بنقابة الصحافيين، مؤكدا على تمسك النقابة بمنع أي شكل من أشكال التطبيع، ومتوعدا بإحالة أي صحافي يخرق قرار حظر التطبيع للجنة التحقيق النقابية فورا.

وكان أدرعي قد نشر صورة له رامي عزيز، وكتب تعليقا عليها تشرفت الأسبوع الماضي بلقاء الصافي والكاتب المصري ضمن وفد صحافيين وصلوا إلى إسرائيل.

مصادر مصرية ذكرت لـ"العربية.نت" أن عزيز باحث في الشأن المصري والشرق الأوسط بمعهد واشنطن للأبحاث، وحاصل على الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة لا سابينز ابروما إيطاليا، ويقدم برنامجا تحت عنوان "إيه الحكاية" على قناة كابيتال سات بكاليفورنيا.

وقالت إن عزيز ينشر مقالات بشكل دوري على موقع "تايمز أوف إسرائيل"، وهو موقع إخباري يتحدث عن الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.