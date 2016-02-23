نجل هيكل يكشف سبب السماح له بدخول مصر لتلقي عزاء والده

كشف رجل الأعمال المصري حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي المصري الراحل محمد حسنين هيكل، أسباب دخوله مصر لتلقي عزاء والده وعدم القبض عليه رغم سابق اتهامه في قضايا فساد مالي.

وقال حسن هيكل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"إنه وصل مصر يوم 14 فبراير على رحلة مصر للطيران رقم 778 القادمة من لندن، ولم يغادر البلاد حتى الآن"، مضيفا أنه بشأن القضية المعروضة أمام القضاء لم يصدر فيها أي حكم حتى لو درجة أولى، وبالتالي لم يتم منعه من السفر، وأصبح مثله مثل المتهمين الآخرين في القضية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح أنه خلال عامي 2011 و2012 مثل أمام النيابة عدة مرات، واستمعت النيابة لأقواله على سبيل الاستدلال، وفي إحدى هذه المرات كان في زيارة عمل إلى لندن، واتصل به المحامي العام، وطلب منه المثول أمامه في جلسة التحقيق وعاد للقاهرة وقتها لهذا السبب وغادر بعدها.

وأضاف هيكل قائلا: كنت أسافر لطبيعة عملي وبطريقة طبيعية، وآخر مرة سافرت فيها كانت على رحلة الطيران السويسري الاعتيادية رحلة رقم 237 من مبنى رقم 3 يوم 28 يناير 2012, ثم فوجئت بعد ذلك أنه تمت إحالتي إلى محكمة الجنايات بدون استدعائي، فوجدت نفسي بين يوم وليلة أنني ليس فقط متهما بل هاربا.

وأكد أنه بسبب التأجيلات المتتالية ولطبيعة عمله فقد كان قراره دائما المثول أمام القضاء عندما يحين وقت مرافعات الدفاع، وبعدها يذهب لمباشرة أعماله في الخارج حتى لا تتأثر، ولكن بسبب الظرف العائلي الخاص بمرض والده قرر أن يعود قبل ذلك ليكون بجانب والده وأشقائه في هذه اللحظة الحرجة.

وأضاف: أنه من الناحية القانونية فهو في حوزة المحكمة، والجلسة القادمة ستكون في مارس، وسيحضرها، مشيرا إلى أن حالته فريدة من نوعها، وتتلخص في أن يعود مواطن لأرض بلده ليمثل أمام قضائها، عالما أنه ممنوع من مغادرة البلاد.

يذكر أن حسن هيكل أحد المتهمين في القضية الخاصة بالتلاعب في البورصة بالاشتراك مع نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرا بضبطه وإحضاره، وقرر النائب العام إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البلاد.