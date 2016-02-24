السيسي: إسقاط الروسية وقتل الإيطالي هدفه عزل مصر

في إشارة مؤكدة لتعرض الطائرة الروسية لحادث إرهابي، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن من أسقط الطائرة الروسية في سيناء كان يهدف لعزل مصر دولياً وضرب علاقتها بروسيا وتدمير السياحة التي تعتمد بصفة كبيرة على السياح الروس.

وقال خلال كلمته، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر رؤية مصر 2030، إن حادث الطائرة الروسية كان مدبراً الهدف منه تخريب علاقة مصر بروسيا ومن أسقطها كان يخطط لتدمير البلاد اقتصادياً من خلال تخويف الروس من زيارة مصر وضرب السياحة التي كانت تدر نحو 14 مليار دولار سنوياً، مضيفاً أن من قتل الشاب الإيطالي كان يهدف لضرب العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وهدد السيسي أي جهة ما تفكر في المساس ببلاده، وقال من تسول له نفسه المساس بمصر سنطيح به من على وجه الأرض، محذراً المصريين من مساعدة أعداء بلادهم في تمكينهم منها من خلال تصديق الشائعات وفقد الثقة في دولتهم.

وطالب الرئيس المصري مواطنيه بمساعدة الدولة للنهوض من كبواتها التي تعرضت لها على مدار السنوات الخمس الماضية ودعمها اقتصادياً من خلال ترشيد الإنفاق والتبرع ولو بجنيه يومياً والتكاتف والتوحد ومنع الفرقة والانقسامات.

وقال إنه حرصاً منه على تشجيع المصريين لمساندة بلادهم لو ينفع أن "يعرض نفسه للبيع فسيفعل" من أجل مصر، مطمئناً مواطنيه بخصوص أزمة سد النهضة، ومؤكداً أن ما لديه من تطمينات ومعلومات لا يجوز له أن يبوح بها باعتبارها أمنا قوميا، لكنها متفائلة ومبشرة بأن مياه النيل في أمان ولن يمس أحد حصة بلاده من المياه.

وأعرب الرئيس المصري عن شكره لدول الخليج ومساندتها لمصر، وقال إنه خلال العامين ونصف الماضيين استهلكت مصر وقودا بـ533 مليار جنيه، مؤكداً أن الأشقاء في الخليج ساهموا مع مصر في ذلك بنحو 51 مليار جنيه.

وأكد أنه تم افتعال أزمة لضرب اقتصاد مصر من خلال رفع أسعار الدولار بهدف رفع الأسعار وتركيع الشعب متعهداً أن هذا لن يحدث.

وأضاف أن الهدف الموجود أمامه حالياً هو الحفاظ على الدولة المصرية، مضيفاً أن الإرهاب لم يتمكن من مصر خلال الفترة الماضية لذلك فإن الجهات الخارجية تسعى لضرب مؤسسات الدولة وإحداث فتنة بين فئات المجتمع.