السيسي: سأظل أبني في مصر حتى موتي أو نهاية مدتي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه لن يترك مصر، وسيظل يبني فيها ويشيد المشروعات حتى تنتهي حياته أو مدته الرئاسية.

وطالب السيسي، خلال مؤتمر تدشين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 الذي عقد اليوم الأربعاء، المصريين بالاستجابة لرؤيته في بناء البلاد، مؤكداً أنه يستطيع بناء مليون شقة في عام واحد وتحقيق الكثير من المنجزات لو تكاتف المصريون معه.

وقال الرئيس المصري إن مصر دولة كبيرة وليست ضعيفة ومليئة بالخبرات والكفاءات التي تستطيع أن تنهض بها للأمام، مؤكداً أنه يرغب في إنشاء أفضل حي مال وأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون علامة على انطلاق مصر اقتصادياً.

وأشار إلى أن حكومته في تحدٍ كبير ولابد من تكاتف المصريين معها، حتى تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة، مطالباً الشعب أن يعي معنى تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغير.

وقال إن الدولة ملزمة ببناء كيانات بالمناطق الصناعية للشباب، وإنه يسعى لتنظيم الأمور ويتمنى إنشاء 1000 مصنع مجهز تحت سيطرة الدولة.

وكان السيسي قد شارك في تدشين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصين في المجالات المختلفة وبحضور كامل للحكومة.

وتتضمن استراتيجية مصر 2030 12 محوراً رئيسياً تشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والصحة.