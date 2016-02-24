جدل بالشارع المصري حول حرية الإبداع و"خدش الحياء"

أبدت الأوساط الصحافية أخيراً انزعاجها، بعد صدور حكم حبس جديد، ضد الكاتب الصحافي أحمد ناجي، وتغريم طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب10 آلاف جنيه، بسبب نشره فصلا من رواية ناجي "‏استخدام الحياة" في عدد مجلة أخبار الأدب، والتي اتهم ناجي فيها بخدش الحياء العام، وتم الحكم عليه بالحبس عامين.

ومن جانبها أصدرت نقابة الصحافيين المصرية بياناً، أكدت فيه أنها تقدمت بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ عقوبة حبس الصحافي أحمد ناجي والصادر بحقة حكم بالحبس عامين من محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، وذلك لمخالفته لنصوص الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر وكذلك لحين البت في النقض.

واليوم الأربعاء، وفي مسلسل جديد من حبس الصحافيين، أصدر النائب المصري، قراراً باستدعاء الإعلامي "يوسف الحسيني" للتحقيق معه في ثلاثة بلاغات مقدمة ضده من المستشار "أحمد الزند" وزير العدل، بدعوى سبه وقذفه في ثلاث حلقات مختلفة في برنامجه المذاع على فضائية مصرية.

وبحسب البلاغات الثلاثة والتي أكدتها مصادر قضائية للعربية.نت، فإن الحسيني ارتكب جريمة السب والقذف في حق الزند، عندما قال في الحلقة الأولى: "مش عارف مين عين الزند وزيرا للعدل، ومشكلة السيسي أنه عينه"، والثانية المتعلقة بقول الحسيني: "لدي مستندات تثبت فساد الزند واستيلاءه على أراضٍ"، والثالثة قوله تعليقا على تصريح الزند بأن المواطن المصري يعيش بجنيهين في اليوم: "يا عم اتلم أحسن لك"، بحسب البلاغات.

واستطلعت "العربية.نت" آراء بعض الكتاب والصحافيين حول حبس الصحافيين أخيراً والحريات التي يتمناها الصحافيين في مصر، ويرى الكاتب الصحافي دندراوي الهواري، أنه لا يمكن أن نطلق على ما قام به أحمد ناجي حرية رأي وتعبير، فلا يمكن أن تتحول قلة الأدب والسفالة والانحطاط، والوقاحة والتحدث عن الجنس والأعضاء التناسلية، ليست إبداعا، وإنما بلغة أفلام البورنو، إلى عمل أدبي تنشره صحيفة قومية، ويصبح في قائمة الإبداع.

لا يمكن أن تصل بِنَا الحال أن نسمح بنشر ما يحدث بين الأزواج في غرف النوم، ونطلق عليه إبداع، فهناك فارق شاسع بين حرية الرأي وحرية التعبير، فحرية الرأي أنت حر فيما تفكر وتعتقد وترى، ولكن عندما تعبر عن هذه الأفكار والرؤى، أصبح التعبير محل نقاش ويخضع للقانون إذا تعارض مع القيم الأخلاقية والوطنية للمجتمع.

ويقول الصحافي "خالد البرماوي" المتخصص في الإعلام الرقمي، في تصريحاته "للعربية.نت"، إن هناك تخبطاً كبيراً بأجهزة الدولة حول ملف الحريات، فالقوانين الحالية تحد كثيراً من حرية الرأي، وبالرغم من أن الدستور المصري الجديد، ينص على حرية الرأي والتعبير، إلا أن القوانين القديمة تقيده كثيراً، فالكل يستطيع الآن أن يقاضي أي شخص، مثل ما حدث مع أحمد ناجي أو إسلام البحيري، أو أحمد مالك أو فاطمة ناعوت.

ويرى البرماوي، أن قانون الإعلام الجديد، قد يكون بادرة نحو تغيير هذا المنطق، ولكن ليس وحده يستطيع أن ينهي هذه الظاهرة تماماً، فتغيير الخطاب الديني مثلاً، كما أكد الرئيس السيسي مرراً عليه، سيكون أيضاً أحد الحلول للنهوض بالمجتمع المصري نحو المزيد من الحريات في الرأي والتعبير، وأيضاً يؤكد خالد البرماوي على تنمية ثقافة المجتمع عاماً، وثقافة رجال القضاء والشرطة وغيرهم، فلن نستطيع مواجهة الفكر إلا بالفكر، سواء كان الفكر الداعشي الإرهابي ونمنعه من فرض أفكاره المتطرفة على المجتمع المصري، أو مواجهة أي أفكار متحررة تحاول أن تتواجد داخل المجتمع المصري.

وقال "خالد ميري" وكيل نقابة الصحافيين "للعربية.نت" إن موقف النقابة واضح فيما يخص أحكام الحبس الأخيرة ضد الزملاء الصحافيين، فالدستور الحالي، يمنع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير، إلا في 3 مواضع فقط وهي: التحريض على العنف، والحض على التمييز، والخوض في الأعراض، وفيها ترك الدستور للمشرع حرية التقدير سواء بالحبس أو الغرامة.

أما باقي القضايا الخاصة بالنشر، فقد منع فيها الحبس واكتُفي بالغرامة المالية، وهو مشابه لأفضل الدساتير العالمية في ما يخص النشر وحرية التعبير.

وأضاف "ميري" ولكن للأسف رغم مرور عامين على صدور الدستور المصري الجديد، إلا أن القوانين القديمة، لا تزال سارية، وتعمل على تعطيل العمل بالدستور، لذلك ناشدت النقابة القضاء والنيابة العامة، والتريث في إصدار أحكام حبس على الصحافيين، حتى يتم الانتهاء من قانون الإعلام الجديد، والذي قامت الجهات الست المعنية به، بلقاء المستشار أحمد الزند، والذي كلف لجنة قضائية بالعمل على إنهائه خلال أسبوع، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره خلال15 يومياً على أكثر تقدير منذ وصوله إلى مجلس النواب.