داخلية مصر توقف ضابطا سرق سيدة بالإكراه

قرر وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار فضل ضابط شرطة سرق سيدة وبالإكراه.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أن وزير الداخلية أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً باتهام الضابط وشقيقه المدعو أحمد محمد نجيب بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعي مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .

وقال المصدر الأمني إن الأجهزة الأمنية تمكنت بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه واتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما وإحالتهما للنيابة العامة لتولي التحقيق.