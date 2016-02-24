لأول مرة.. رؤساء البرلمانات العربية بالقاهرة اليوم

تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية"، تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي للقمة العربية.

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة (17) رئيسا للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من (50) عضوا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربي.

ويأتي المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربي بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين، التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، ويهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربي المشترك على جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وتعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في اليوم الثاني، للتداول حول دور المجالس والبرلمانات العربية في تطوير منهجيات العمل العربي المشترك وتفعيل هياكله وآلياته ومؤسساته، ليعقبها جلسة ختامية يتم خلالها تلاوة إعلان المؤتمر الأول لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وسيتم التأكيد في هذا البيان، على وجه الخصوص، كما أعلن بيان صادر عن رئاسة البرلمان العربي، العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية للبلدان العربية، وتجديد مناهج العمل العربي المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وسيرفع إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وسيشكل هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إضافة نوعية في مسار تجديد مناهج العمل العربي بتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك.

وسوف يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للقمة العربية باستقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غد الخميس بقصر الاتحادية.