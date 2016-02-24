مقتل 12 من "أنصار بيت المقدس" واعتقال 38 في سيناء

قُتِل 12 عنصراً من جماعة "أنصار بيت المقدس" (والتي تحول اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها "داعش") أثناء عملية مداهمات تمت بمناطق جنوب رفح في سيناء بمصر.

وقالت مصادر لقناة "العربية" إن قوات الأمن داهمت منطقة العجرة وجنوب رفح واشتبكت مع عدد من عناصر "أنصار بيت المقدس" كانوا يستقلون سيارات ودراجات بخارية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأسفرت الحملة الأمنية بالعريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة عن إلقاء القبض على 38 شخصا مشتبها فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى الى إلقاء القبض على 38 شخصا من المشتبه فيهم، وجاري بحث مدى تورطهم في الأحداث.

وتم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، منها 4 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية.