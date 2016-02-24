3 دول عربية تطلب الانضمام لتحالف مصر - اليونان - قبرص

أعلن نيكوس كوتزياس، وزير الخارجية اليوناني، أن نجاح آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها آلية فعالة للتعاون الإقليمي، دفع ببعض الدول العربية الأخرى، مثل: الأردن ولبنان وفلسطين إلي المطالبة بالانضمام لهذه الآلية.

وقال عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، االيوم الأربعاء، في القاهرة إنه ناقش مع نظيره المصري القضايا الإقليمية الهامة وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية.

من جانبه، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن زيارة الوزير اليوناني إلى القاهرة تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة المصرية اليونانية الأخيرة في أثينا في ديسمبر 2015، والتي رسخّت لتوجه رفع مستوى الشراكة بين الجانبين ثنائياً وكذا على المستوى الثلاثي بالتعاون مع قبرص في كافة المجالات، وذلك من خلال البدء في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروعات تعاون اقتصادية محددة كترجمة لهذا التوجه.

وقال إن الجانبين أكدا في مباحثاتهما حرصهما المشترك علي تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان في شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلي تطلع الجانب المصري لانعقاد لجنة متابعة مقررات القمة الثلاثية في القاهرة قريباً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري ثمّن خلال المقابلة الدور الهام الذي تقوم به اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، حيث قدم الشكر لنظيره اليوناني على دعم بلاده للتطورات في مصر منذ ثورة 30 يونيو في ظل ما تواجهه من تحديات جسيمة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الجانبين استعرضا في مباحثاتهما الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، وأزمة اللاجئين في ظل استقبال اليونان لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء، كما تطرقا إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأفكار المطروحة لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.