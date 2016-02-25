أزمة صحفية سببها هيكل "الأستاذ" ومصطفى أمين "الجاسوس"

صيحة كبيرة أطلقها عدد من كتاب وصحافيي مصر لإنصاف عملاق الصحافة المصرية الراحل مصطفى أمين بعد رفض نقابة الصحافيين إطلاق اسمه على إحدى قاعاتها أسوة بالكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل وتبرير نقيب الصحافيين يحي قلاش لذلك بقوله إن هيكل كان "أستاذا" بينما مصطفى أمين كان "جاسوسا".

الواقعة يرويها الكاتب الصحافي بـ "المصري اليوم" محمد أمين لـ "العربية نت" فيقول: خلال عزاء الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم التقيت بنقيب الصحافيين يحي قلاش وقلت له لماذا لا تقيمون قاعة في النقابة باسم الصحافي الراحل مصطفى أمين مثلما فعلتم مع هيكل؟ وأجابني النقيب برد صادم ما معناه أنه لا يمكن أن يُساوي بين الأستاذ والجاسوس ولما رأى الصدمة على وجهي قال إن النقابة تأكدت أن مصطفى أمين كان جاسوسا وبالمستندات".

وأضاف أمين "كان معي في العزاء زميلي الكاتب الصحافي شريف عارف وأثرت أن أغلق باب النقاش، نظراً لظروف العزاء وبعد انصراف الجميع قررت أن أكتب وأروي ما حدث في عمودي اليومي بصحيفة "المصري اليوم" فالأمر يعد مشكلة كبرى إذ كيف لكاتب كبير وعملاق مثل مصطفى أمين أن يلصق به اتهام كهذا، ومن نقيب صحافيي مصر وبعد كل هذا العمر لا ينصفه التاريخ مثلما أنصف الملك فاروق وابنه الملك أحمد فؤاد والذي حصل على جواز سفر مصري دبلوماسي في 2014 باسم ملك مصر السابق".

وأضاف أمين "ما أزعجني أنه لا يمكن أن يكون هذا رأي النقيب وحده باعتباره ناصريا فقد يكون رأى مجلس الناصريين فى النقابة، وربما المجلس الأعلى للصحافة وجميعهم ينتمون للتيار الناصري الذي يحكم ويسيطر على المهنة الآن أيضاً والمفترض أن يكون النقيب قد خلع رداءه السياسي على باب النقابة، التي يجب أن تكون مهنية وليست سياسية".

وقال أيضاً "إننا كصحافيين ننتظر تكريم مصطفى أمين مثل هيكل فهما قامتان صحافيتان عاليتان وطلبت من ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم التي أسسها مصطفى وعلى أمين أن يتحرك ويبادر ويعيد لهذا الرجل العظيم حقه وألا يتركه عرضة كي يظلم مرتين حيا وميتا فقد انتقم هيكل منه وسجنه والآن ينتقم الناصريون منه، بالإصرار على أنه جاسوس متسائلا هل يُعقل أن نتهم مصطفى أمين بالجاسوسية، لأن علاقاته كصحافى كبير، كانت بكل قادة العالم وسفارات العالم في مصر وليس أميركا فحسب".

وقال إنه يجب ألا نحاكم مصطفى أمين وهو أكثر من طالب بالحريات بعد أن انتقصت حريته وناله كثير من الأذى خلال عهد عبد الناصر لأن المناخ السائد وقتها كان ضد أميركا وكانت علاقة مصر وعبد الناصر بها سيئة وكان أي مصري يتعامل مع واشنطن خائناً وعميلاً وفي هذه الفترة دخل كثيرون السجن أيضاً لأنهم شيوعيون أو خونة أو ضد عبد الناصر متسائلا ألم يدخل هيكل نفسه السجن، في اعتقالات سبتمبر 81 بتهمة قلب نظام الحكم، فهل كانت تهمة صحيحة، أم ملفقة؟



واختتم قائلا: العبارة الصعبة للنقيب سببت أزمة كبرى والصحافية صفية مصطفى أمين ابنة الكاتب الراحل حدثتني وشكرتني على ما قلته وكتبته كما اتصل بي صحافيون كثيرون وعبروا عن غضبتهم مما حدث وأعربوا عن رغبتهم في الرد.

الكاتب الصحافي شريف عارف سكرتير تحرير المصري اليوم قال لـ"العربية نت" إنه كان شاهدا على الواقعة وصدم كثيرا مما قاله النقيب ويتمنى أن يتم تكريم مصطفى أمين وإقامة احتفالية كبرى له لإنصافه ومنحه قيمته الحقيقية كرجل من أهم رجال الصحافة المصرية ومؤسس كبرى دورها الصحافية وهي أخبار اليوم.

"العربية نت " اتصلت بيحي قلاش نقيب الصحافيين فكان هاتفه مغلقا طوال الوقت ثم سألت عضوا آخر من أعضاء مجلس النقابة عن سبب الأزمة ولماذا ترفض النقابة إقامة قاعة باسم الراحل مصطفى أمين أسوة بهيكل فرد قائلا إسالوا النقيب.