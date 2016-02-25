أزمة في برلمان مصر بعد عشاء جمع عكاشة بسفير إسرائيل

أزمة جديدة تسبب فيها الإعلامي المصري توفيق عكاشة بعد دعوته لسفير إسرائيل لتناول العشاء معه في منزله وكانت المفاجأة أن السفير لبى الدعوة بالفعل وذهب لعكاشة في منزله وتناول معه العشاء وأرسل صور اللقاء لصحف ووسائل إعلام إسرائيلية.

البداية كانت مجرد دعوة وجهها عكاشة لسفير إسرائيل في القاهرة حاييم كورن لتناول العشاء معه في منزله وحسبما ذكرت السفارة الإسرائيلية في مصر فإن السفير رحب بالدعوة فورا وقال إنه سعيد لاهتمام نائب في البرلمان المصري بالجلوس معه والتحاور في قضايا مشتركة.

وأضاف أن الدعوة جاءته فضائيا حيث بعث بها عكاشة عبر فضائيته الفراعين وقال إن السفير الإسرائيلي مدعو إلى بيته، للبحث في المشاكل الاقتصادية لمصر والمساعي المشتركة لحلها.

عكاشة قال تعليقا على ذلك إن إسرائيل ترتبط بمصر بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومعاهدة سلام مشترك ويراها دولة منفتحة ولديها إمكانات وعلاقات تؤهلها لحل أزمة سد النهضة مضيفا أن سبب دعوته لسفير إسرائيل هي رغبته في تدخل بلاده لحل أزمة السد حتى لا يتأثر الفلاحون بنقص المياه وتذهب زراعاتهم سدى.

وتساءل عكاشة: لماذا لا أستقبل سفير إسرئيل؟ أليس مثل سفير أميركا ثم إن الشرطة المصرية تقوم بتأمين تحركاته وهو ما يعني أن الدولة تعترف به وبوجوده.

أعضاء مجلس النواب‏ انتفضوا ضد عكاشة وطالبوا بالتحقيق معه معتبرين أن دعوته فضيحة برلمانية خاصة أن إسرائيل لا تزال تقتل شعوبنا العربية وتهدد أمننا القومي ولا تتوقف عن التآمر ضد حقوقنا المسلوبة.

الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب قالت إنه لا بد من تقديم عكاشة إلى التحقيق خاصة أن البرلمان يمثل الشعب الذي مازال يكن شعورا عدائيا ضد إسرائيل.

عكاشة رد على ذلك بقوله إن هذه هي أخطاء عبد الناصر حيث تحجرت الأفكار وسقطت الدولة بينما عندما تجاوز السادات التابوهات المقدسة واقتحم الأسلاك النفسية الشائكة انتصر ووقع معاهدة السلام وأعاد الأرض.

وأوضح أن قصة المقابلة التي وافق عليها السفير الإسرائيلى بدأت بعدما طلب السفير الإسرائيلى منه كتابه الجديد "دولة الرب في الماسونية والألفية السعيدة، ودعاه إلى أن يكتب له إهداء على الكتاب فوافق".

وأضاف قائلا" :أرسل لى السفير الإسرائيلى مع أحد الأصدقاء يسألنى: هل توافق على مقابلة السفير لو أراد الجلوس معك؟، قلت له: أوافق وتمت المقابلة فورا ودون حواجز أو تعقيدات".

من جانب آخر قدم المحامي طارق محمود ببلاغ اليوم الخميس، للنائب العام طالب فيه بوقف برنامج مصر اليوم المذاع الذي يقدمه عكاشة على قناة الفراعين، بدعوى نشره لأخبار كاذبة وتوجيه السباب لفئات الشعب وتصفية الحسابات تحقيقا لمصالح خاصة، وطالب البلاغ بمنع ظهور عكاشة نهائيا في الإعلام لتطاوله على مؤسسات الدولة؛ وتهديد الأمن القومي.

وقال إن عكاشة أصبح مرددا لجميع الدعاوى التي تهدف لإسقاط مؤسسات الدولة الدستورية ومنها دعوته لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وهو ما يؤدي بالدولة المصرية للعودة إلى مربع الصفر مرة أخرى مضيفا أن استمرار ظهوره في وسائل الإعلام أصبح خطرا على الأمن القومي لما يبثه من أخبار كاذبة تؤدي إلى إحباط المصريين وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.