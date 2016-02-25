إطلاق سراح 13 مصرياً كانوا محتجزين لدى الحوثيين باليمن

نجحت الخارجية المصرية في الإفراج عن 13 بحاراً مصرياً كانوا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية أن جهود الوزارة أسفرت عن إطلاق سراح 13 بحاراً مصرياً بعد احتجازهم في ميناء الحديّدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عقب اصطدام سفينتهم برصيف الميناء.

وأضاف أن السفير المصري لدى اليمن بذل مساعٍ مكثفة لدى المسؤولين بالجهات الأمنية اليمنية وكبار مسؤولي الميناء لضمان الحفاظ على سلامة البحارة المصريين الذين تدهورت حالتهم الصحية والنفسية، وذلك تحت ظروف شديدة الدقة وفي منطقة قريبة من مواقع العمليات العسكرية.

وأوضح أن البحارة استقلوا سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وترفع علم الأمم المتحدة، والتي أبحرت أمس متوجهة إلى ميناء جيبوتي، مشيراً إلى أن السفير المصري لدى اليمن على اتصال مستمر بالبحارة خلال رحلتهم، كما تم التنسيق بين سفارتينا لدى كل من اليمن وجيبوتي لترتيب استقبالهم وتسفيرهم إلى القاهرة فور وصولهم سالمين إلى جيبوتي.

