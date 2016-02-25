مصر.. الحبس سنة لطفل عمره 3 سنوات قاد سيارة وقتل سيدة

بعد أيام قليلة من كشف لغز الطفل المصري أحمد قرني الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل 4 أشخاص خلال تظاهرة في الفيوم قضت محكمة جنح أسوان جنوب البلاد بالحبس سنة مع الشغل لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات لاتهامه بقيادة سيارة بسرعة جنونية مما تسبب في وفاة سيدة.

تفاصيل الواقعة التي تعود إلى إبريل من العام 2014 تكشفها الدعوى رقم 3577 لسنة 2014 جنح قسم أول أسوان، حيث تبين أن الطفل محمد حجاج محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات وقتها قتل السيدة فيفي معزوز مجلع بالخطأ نتيجة الإهمال أثناء القيادة، وقالت التحريات إن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية تعرض حياة الأشخاص للخطر.

وعند التحري على المتهم المقيم بقرية الرغامة شرق مركز كوم أمبو بأسوان، تبين أنه طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وأن والده حجاج محمد أحمد، قام بتسجيل السيارة باسم ابنه الطفل ولذلك قضت المحكمة بحبس المتهم على اعتبار إأنه مالك السيارة إضافة الى السائق .

النيابة العامة وجهت للطفل تهمة القتل الخطأ والإهمال، وعدم مراعاته القوانين واللوائح المنظمة أثناء القيادة، ما أدى إلى تسببه في مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.