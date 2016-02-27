مصر.. ضبط خلية إرهابية خططت لتفجيرات بالبحيرة

أفادت وزارة الداخلية المصرية، أنه في إطار تواصل جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات جماعة الإخوان وإفشال مخططاتهم الهدامة، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باضطلاع القيادات الهاربة بالخارج بالتنسيق مع نظرائهم بالداخل وإصدار تكليفات بتشكيل مجموعات أطلق عليها مسمى "لجان الحراك المسلح" تضم عناصر من مختلف محافظات مصر واستغلال عناصرها في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضافت الداخلية المصرية في بيان، السبت، أن جهود المتابعة مؤخراً، أسفرت عن رصد إحدى اللجان، وتحديد عناصرها، ثم توجيه ضربة أمنية متقنة، خلال أحد لقاءاتهم التنظيمية بمدينة دمنهور في البحيرة (شمال غرب القاهرة)، وذلك تمهيدًا للإعداد لتنفيذ عملياتهم المسلحة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 من أعضاء الخلية، وعثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية مثبت على إحداها كاميرا تصوير، 12 خزينة آلية ممتلئة بالذخيرة، 5 أطقم ملابس سوداء بأقنعة وجه، كاميرا بحزام تثبت على الرأس، جركن بنزين كبير الحجم، 4 إستيكر على شكل لوحات معدنية) بالإضافة لسيارة مبلغ بسرقتها.

واعترف أعضاء التنظيم بانتمائهم لجماعة الإخوان وتلقيهم دورات تدريبية "لتأمين لقاءاتهم التنظيمية والتدريب على استخدام السلاح" واتفاقهم على استهداف أحد الدوريات الأمنية بمدينة دمنهور، وقاموا فعلياً بتوزيع أدوارهم لتنفيذ تلك العملية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.