القوات المصرية تواصل تدريب "رعد الشمال" بالسعودية

واصلت عناصر القوات المسلحة المصرية المشاركة في التدريب المشترك "رعد الشمال" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، تنفيذ العديد من الأنشطة والمهام التدريبية المشتركة بالتعاون مع القوات السعودية وقوات درع الجزيرة بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية شقيقة وصديقة.

وقد شهدت الأيام الماضية العديد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات المشاركة بمعسكرات التدريب الخارجي بنطاق مدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية، تضمنت رفع معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وتنظيم المحاضرات النظرية والعملية على الموضوعات العامة والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتحقيق التقارب والتفاهم بين القوات المشاركة.

كما تنفذ القوات المصرية بالتعاون مع القوات الشقيقة مشروعًا لمراكز القيادة يتضمن عددًا من المباريات الحربية وفرض المواقف التكتيكية غير المخططة للتأكد من قدرة وكفاءة القادة والقوات على كافة المستويات لتنفيذ أي مهمة قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف، ومجابهة التغيرات المفاجئة التي يمكن التعرض لها أثناء إدارة العمليات، في الوقت الذي اكتملت فيه استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ المناورة التكتيكية الكبرى التي ستنفذها عناصر مشتركة من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة للدول المشاركة.

ويعد التدريب المشترك "رعد الشمال" واحدًا من أكبر التدريبات المشتركة التي تشهدها المنطقة من حيث نوعية وأعداد الأسلحة والمعدات المشتركة، بما يمثل نقلة نوعية في نقل وانتشار واستخدام القوات المشتركة والتعاون لتوظيف الإمكانيات المتاحة وفقًا لأحدث الخبرات والتكتيكات والمنظومات العسكرية المتطورة، في ظل دمج الإمكانات بين الدول المشاركة لتحقيق التلاحم والترابط بين الجيوش العربية الشقيقة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وتأكيد مدى جاهزيتهم القتالية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

