مصر.. مقتل جنديين وإصابة آخرين في انفجار عبوة برفح

قتل جنديان مصريان وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة برفح في محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على إحدى الطرق الرئيسية بمنطقة الماسورة بمدينة رفح في شمال سيناء وقد انفجرت العبوة في مدرعة أمنية تابعة للشرطة بمنطقة الماسورة، وأسفر الحادث عن مقتل مجندين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

وقتل متشددون يتمركزون في شمال سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" المتشددة التي بايعت تنظيم داعش مسؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم "أنصار بيت المقدس".