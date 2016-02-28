انطلاق أعمال اللجنة القنصلية الدائمة بين مصر والسودان

تُعقد اليوم الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم، ولأول مرة، أولى اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية السودانية، بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم، ونائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا، وأعضاء الوفدين الدبلوماسي والقنصلي بالدولتين.

وصرح السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت أن اجتماعات اللجنة القنصلية "المصرية - السودانية" المشتركة، تعقد لأول مرة، وسوف تعمل على التغلب على كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم، من أجل تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين، منها على سبيل المثال، تسهيل حركة التنقل والسفر، وغيرها من القضايا المطروحة حالياً على الساحة بين الدولتين الجارتين والشقيقتين.

وأكد شلتوت في تصريحاته أنه سيتم التوقيع في ختام الاجتماع على مذكرة تفاهم مشترك لإنشاء اللجنة القنصلية الدائمة بين البلدين، موضحاً أن اللجنة القنصلية الدائمة المصرية السودانية، ستكون إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، لافتاً إلى أنها تعكس أهمية مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة برعايا البلدين بشكل دوري.