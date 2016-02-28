الرئيس المصري يختتم زيارته لكازاخستان ويتوجه إلى طوكيو

اختتم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، زيارته لكازاخستان، اليوم الأحد، والتي استغرقت يومين، وتوجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو في ثاني محطة له بجولته الآسيوية التي ستشمل كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى مباحثات مع كل من نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، ورئيس الوزراء كريم ماسيموف، تناولت دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر وكازاخستان.

كما شهد الرئيس المصري ونظيره نور سلطان نزار باييف التوقيع على اتفاقية المشاركة المصرية فى معرض "إكسبو 2017 " الذي سيقام في كازاخستان، وهو أكبر معرض على المستوى العالمى، كما شهدا توقيع مصر على الانضمام للنظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس نزارباييف.