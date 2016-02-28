الشرطة تلقي القبض على خلية داعشية من 6 أفراد بصعيد مصر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، القبض على 6 متهمين بتهمة تبنيهم الفكر الداعشي، وكان بحوزتهم مخططات إرهابية لتنفيذها بمحافظات الصعيد، واستهداف رجال الشرطة والقضاء والجيش، وخلق حالة من الفوضى بصعيد مصر.

وأعلنت سلطات الأمن بالمحافظة، أن "محمد.م، محمد.ع، مصطفى.م، و3 آخرين"، متهمين باعتناق فكر التنظيم الداعشي، وتم ضبطهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وكان بحوزتهم مخططات للقيام بأعمال إرهابية.

وصرحت مصادر أمنية، أنه تم ضبط المتهمين، أثناء عقدهم اجتماعا تنظيميا بدائرة قسم شرطة مركز المنيا، بعد توافر معلومات لجهاز الأمن الوطني عن وجود مخطط تخريبي، يتزعمه كل من "محمد. ع"، و"محمد. م"، و"مصطفى. م"، و3 آخرين، وجميعهم قيادات محسوبة على التيار المتطرف. وتبين اعتناقهم فكر تنظيم "داعش"، وتواصلهم مع عدد من قياداته خارج وداخل البلاد.

وقررت نيابة مركز المنيا، صباح اليوم الأحد، حبس المتهمين السته،15 يوماً على ذمة التحقيقات. بتهم التخطيط لأعمال إرهابية، داخل محافظة المنيا ومحافظات الصعيد، بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى.