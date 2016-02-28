بالأدلة.. بلاغ يتهم توفيق عكاشة بتزويره للدكتوراه

تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد، يتهم فيه الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة بتزوير رسالة الدكتوراه الخاصة به.

وقال طارق محمود المحامي ومقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إنه قد تقدم اليوم الأحد ببلاغ إلى النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد توفيق عكاشة، اتهمه به بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأضاف أن عكاشة سبق وتقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه، وتقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج البطاقة الخاصة بعضويته في مجلس النواب.

وأضاف، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وأعلن محمود أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وطالب المحامي في بلاغه بإرسال مذكرة من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن عكاشة لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.