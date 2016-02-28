بالفيديو .. أشهر وقائع رفع الحذاء في برلمان مصر

لم تكن واقعة الاعتداء على النائب والإعلامي توفيق عكاشة بالحذاء داخل البرلمان المصري هي الأولى من نوعها، حيث سبقتها وقائع أخرى، ربما كان أشهرها على الإطلاق واقعة قيام وزير الداخلية المصري الأسبق زكي بدر بصفع أحد نواب حزب الوفد على وجهه خلال برلمان 1990.

في تلك الأثناء كان وزير الداخلية المصري يرد على الاستجواب المقدم ضده من نواب المعارضة حول التعذيب في سجون مصر، وتطور النقاش إلى خوضه في أعراض بعض قادة المعارضة واتهامه لهم بالفبركة والعمل ضد الدولة، وقام بنشر تسجيلات صوتية لبعض منهم ومنها مكالمة لرئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين، هنا قام نائب الوفد طلعت رسلان بالصعود للمنصة في محاولة للاعتداء على الوزير الذي بادر وصفع النائب على وجهه ووجه له أبشع السباب. وتدخل الدكتور رفعت المحجوب رئيس البرلمان وقتها لاحتواء الأزمة، لكنه فشل مما اضطره بعدها لشطب عضوية النائب طلعت رسلان، فيما قامت الدولة بعد ذلك بإقالة وزير الداخلية.

وفي عام2006 استخدم النائب الراحل طلعت السادات، الحذاء ورفعه في وجه أمين السياسات بالحزب الوطني أحمد عز قائلًا: "ممارسات أحمد عز جعلتني أخلع حذائي عليه في مجلس النواب، وذلك بسبب تلاعبه بالبورصة.

وقام في عام2009 عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني حسن نشأت، بسبّ المعارضة واتهامهما بأنها تعمل ضد مصلحة مصر، وتتعاون مع أعداء مصر، الأمر الذي أدى إلى مشاجرة بينه وبين أحد نواب الإخوان وقيام الأخير برفع الحذاء في وجهه. شاهده رئيس المجلس فتحي سرور وقرر إحالته للجنة القيم فيما تدخل محمد البلتاجي، وقال لفظا بذيئا فعنفه سرور وطالبه بالخروج خارج القاعة.