فيديو لضرب توفيق عكاشة بـ "الجزمة" في البرلمان المصري

ما إن رآه يدخل القاعة الرئيسية في البرلمان لحضور جلسة عامة صباح اليوم الأحد، إلا وهجم النائب المصري، كمال أحمد، على زميله في النيابة، الإعلامي المثير للجدل، توفيق عكاشة، وضربه بـ "الجزمة" تنفيساً لغضبه من لقاء شخصي لعكاشة مع السفير الإسرائيلي في القاهرة الأسبوع الماضي.

وعلى ما تلقاه من ضرب حذائي استهدف رأسه، رد عكاشة بعد ظهر الأحد بتغريدة في حسابه "التويتري" وهو باسم @Tawfik_Okacha لمن يرغب بمراجعتها هناك، توعده فيها وقال: والله يا أحمد يا كمال هوريك اللي عمرك ما شفتوا.. يا ابن الجزمة" مخطئا في العبارة بكلمة "شفتوا" فجعلها للجمع المذكر، و"شفته" كانت أصح.

جاؤوا به محمولا على الأكتاف إلى المجلس، فخرج مطرودا من رئيسه ومضروبا بحذاء نائب

عكاشة، الشبيه لجهة التصرفات والتصريحات بالمرشح في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب، وصل لحضور الجلسة، محمولا وفق ما نراه بصورة تنشرها "العربية.نت" الآن، على أكتاف من اصطحبهم معه في إثارة للجدل جديدة، وكانوا يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا عكاشة" ومعظمهم موظفون وعمال في قناة "الفراعين" الفضائية التي يملكها ويطل عبر شاشاتها من حين لآخر، على حد ما ورد في مواقع إخبارية مصرية.

وأمام فوضى سادت القاعة مما حدث، قرر الدكتور علي عبد العال، وهو رئيس البرلمان، طرد الضارب بالحذاء، كما والمضروب عكاشة الذي سبق وأغضب البعض لاستقباله الخميس الماضي سفير اسرائيل بالقاهرة، حاييم كورين، ومجاهرته في حسابه "التويتري" باللقاء الذي ذكر مكتب "العربية" في مصر أنه كان في منزله بالقاهرة، لا في الدقهلية، حيث نشر صورا عن استقباله للسفير الذي ناقش معه كتابا جديدا ألفه عكاشة بعنوان "دولة الرب والماسونية" كما ناقش "قضايا أخرى تهم مصر، منها أزمة سد النهضة" وفق تغريدات عكاشة، المعروف بأنه أثار بعض الشغب في الأيام الأخيرة بالبرلمان، فطرده رئيس المجلس مرتين.

في الفيديو، وهو ليس من النوع الواضح، بسبب التقاطه بعدسة هاتف جوال، نرى الفوضى التي سادت في القاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري، بعد تلقي عكاشة ضربات مباشرة على رأسه بحذاء النائب كمال أحمد، وهو فيديو قامت العريية.نت" بتحميله من قناة يملكها في "يوتيوب" المحامي مرتضى منصور، رئيس نادي "الزمالك" بكرة القدم.

وفي شرحه للفيديو، قال مرتضى منصور إن النائب البرلماني والإعلامي توفيق عكاشة، تعرض للاعتداء بالضرب أثناء مشاركته في إحدى جلسات مجلس النواب اليوم الأحد 28 فبراير، وذلك ضرباً بالجزمة للاعتراض على تمثيله من قبل الشعب في الوقت الذي قام فيه بدعوة السفير الإسرائيلي على العشاء بمنزله، إذ فوجئ عكاشة لدى دخوله القاعة الرئيسية للمجلس صباح اليوم، بالنائب كمال أحمد يخلع الجزمة ويضربه بها على رأسه، وسط أصوات مؤيدة ومستنكرة ورافضة من قبل باقي النواب الحاضرين، إلا أن أحدا لم يتحرك ليدافع عن عكاشة" كما قال.

أضاف أيضا: "الاعتداء على "عكاشة" داخل المجلس اليوم، لم يتم الاكتفاء به أن يكون ضربا فقط، بل أخذ الأعضاء يطالبونه بمغادرة الجلسة، قائلين: "بره بره" اعتراضاً على محاولته التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق تعبيره الذي أضاف إليه أن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، أخذ تصويت الأعضاء على طرد "عكاشة" خارج الجلسة فجاءت الموافقة بإجماع، وبالفعل تم طرده خارج القاعة للمرة الثانية" إلا أن مرتضى لم يذكر شيئا عن طرد الضارب كمال أحمد.