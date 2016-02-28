قطان: الأصوات الشاذة لن تعكر صفو علاقات مصر والسعودية

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال افتتاح مشروع إحلال وتجديد وتجهيز وحدة الأطفال المبتسرين التابعة لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بأن "العلاقات السعودية المصرية ستبقى دوما وأبدا في تطور واطراد بإذن الله، ولن يشوبها أي شيء حتى تلك الأصوات الشاذة التي تحاول أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، لن تنجح في تعكير هذه العلاقات التي تمتد لعقود طويلة".

وقام السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، صباح اليوم الأحد، بتدشين مشروع إحلال وتجديد وتجهيز وحدة الأطفال المبتسرين التابعة لمستشفى النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، المهداة من والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكلفة تقارب الـ20 مليون جنيه مصري.

وتتضمن وحدة الأطفال المبتسرين، بعد إعادة تأهيلها، 28 حضانة مجهزة بكافة الأجهزة الحديثة، كأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التلفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم بالبكتيريا، إضافة إلى شبكات الكهرباء، والإنذار، وإطفاء الحريق، والتغذية للمياه والصرف الصحي.

وأشار قطان في بيان أصدرته السفارة السعودية بالقاهرة، إلى أن مشاعر أبناء المملكة العربية السعودية تجاه جمهورية مصر العربية تحمل الحب والتقدير على الدوام، وللمصريين مكانة خاصة في قلوب السعوديين يعلم بها القاصي والداني، مشددا على أن المملكة لن تألو جهدا في دعم مصر في المجالات كافة.

وأوضح قطان أن العلاقات السعودية المصرية شهدت في الفترة الماضية ما يفخر به الجميع في البلدين الشقيقين، لافتا الانتباه إلى أن هذه العلاقات الوطيدة ستُكلل بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

ووصف السفير قطان، الأمير بندر بن سلطان برجل الخير والمكارم، مؤكدا أنه ليس بغريب عن سموه ما قام به لإحلال وتجديد وتجهيز وحدة الأطفال المبتسرين التي ستساهم بشكل أساسي في علاج هؤلاء الأطفال الذين قدر الله عز وجل أن يولدوا قبل موعدهم.

من جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصّار: "إن العلاقة بين المملكة ومصر تاريخية وأزلية منذ أن منَّ الله عز وجل على هذه الأمة برجل من رجالات الأعمال الملهمة هو الملك عبدالعزيز آل سعود عندما أنشأ هذه المملكة وجعلها خادمة للدين، ومساعدة شقيقاتها في العالم العربي كله، كما أن فضل المملكة يصل إلى العالم أجمع خدمة للإسلام والمسلمين".

وأوضح نصار أن من ينظر إلى تاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود وأبنائه من بعده، يجد حبا صادقا لمصر والمصريين، كما يجد تقديرا من المصريين للملك المؤسس وأبنائه وللمملكة العربية السعودية وشعبها.

وأكد نصار أن الشعب المصري لن ينسى أبدا هذه الوقفات المضيئة، مبينا أن المملكة تحرس الدين وتنير الدنيا بفضلها وسعة أفقها واحتضانها لشقيقاتها في العالم العربي بل في العالم كله.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن شكره وتقديره للمملكة التي دائما ما تقدم يد العون لمصر.

من جهته، أفاد عميد كلية طب القصر العيني الدكتور فتحي خضير، بأن القصر العيني بجامعة القاهرة ارتبط بتاريخ وعلاقات إنسانية قوية وضع لبنتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده.

وأشار عميد كلية طب القصر العيني إلى دور صندوق التنمية السعودية للتنمية في الوقوف بجانب قصر العيني في خطته الطموحة المستقبلية لإعادة تأهيل وتطوير مستشفى قصر العيني، من خلال منح مصر قرضًا ذا شروط ميسرة لقصر العيني وتطويره، مبينا أن ذلك خير شاهد على تلك العلاقة القوية بين البلدين والشقيقين حكومة وشعبا.