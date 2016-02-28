مقتل ضابط و3 شرطيين على يد تجار مخدرات بالقليوبية

قُتِل ضابط و3 من أفراد الشرطة المصرية، فيما أصيب 3 آخرون من قوات الشرطة بجروح، بعدما أطلق تجار مخدرات، اليوم الأحد، النار عليهم في عزبة عويس، التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية.

وجاء في بيان للداخلية المصرية أنه "مساء يوم الأحد الموافق 28 الجاري، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بمنطقة عزبة عويس دائرة المركز لملاحظة الحالة الأمنية، وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة.. قام مجهولون يستقلون دراجات نارية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات".

وأسفر ذلك عن مقتل كل من النقيب إيهاب إبراهيم جورجي ومحمد يحيى عواد عشرى (شرطي سري) ومفرح إبراهيم إبراهيم (شرطي سري) ورضوان عثمان رضوان (شرطي سري) من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة. كما أسفرت الواقعة عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما وتكثف الأجهزة جهودها لكشف هوية الجناة وضبطهم.