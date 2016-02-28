"المحامين" تدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة محامٍ بالشرقية

دعت نقابة المحامين في مصر إلى إضراب عام للمحامين في محافظة الشرقية، احتجاجاً على توقيف الشرطة لمحامٍ.

وقالت نقابة المحامين في بيان صحافي "إن وزارة الداخلية تصر على السير بذات النهج القديم والثقافة التي أسقطها الشعب في 25 يناير 2011"، داعية لاجتماع طارئ اليوم الأحد لمجلسها العام، وتنفيذ إضراب عام في المحاكم بشمال محافظة الشرقية.

وأضافت رداً على بيان وزارة الداخلية الذي اتهم المحامي إبراهيم أبو جاموس بتورطه في قضية أمن دولة رداً على سؤال النقابة عن سبب احتجازه أن نقيب المحامين لا يعلم بالإجراءات التي تمت مع المحامي، ولا علم للنقابة أو لأي محامٍ بالتهمة الموجهة للمحامي، أو رقم القضية أو النيابة المختصة، ولا القرار الذي صدر فيها حتى الآن.

وقالت إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين اليوم الأحد لمتابعة الأزمة وإصدار قرار بشأن تلك الواقعة، مضيفه أنه سيتم الدعوة للإضراب في جميع محاكم شمال الشرقية اليوم الأحد وغدا الاثنين، ويحظر على المحامين الحضور أو المرافعة فيما عدا القضايا المحبوس أصحابها على ذمتها.

من جانبها قالت وزارة الداخلية إن إبراهيم عبدالمنعم أبو جاموس وهو محامٍ بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ليس مختفيا أو محتجزا لأسباب تتعلق بأداء عمله مشيرة إلى أنه تم توقيفه تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره في القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن الدولة العليا، والخاصة بتحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم الإخوان وهو الآن رهن تحقيقات النيابة.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة ما تردد بشأن اختفاء المحامي، بسبب اتهام شقيقه لأحد أمناء الشرطة بالتسبب في الواقعة وتعريض حياة شقيقه للخطر.