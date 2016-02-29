النائب العام يأمر بالتحقيق مع عكاشة لتزويره الدكتوراه

أمر النائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم ضد النائب توفيق عكاشة، والذي اتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.

وقال طارق محمود المحامي ومقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إنه قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد توفيق عكاشة، اتهمه به بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.

وأضاف أن عكاشة سبق وتقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه، وتقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج البطاقة الخاصة بعضويته في مجلس النواب.

وقال إنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرَّم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

من جانب آخر قررت لجنة التأديب في مجلس النواب اليوم الاثنين قبول اعتذار توفيق عكاشة عن إهانة المجلس، كما قررت حرمانه من حضور ثلاث جلسات متتالية بسبب تصريحاته الإعلامية المسيئة له.