بعد واقعة الحذاء.. سفير إسرائيل: لقاء جديد مع عكاشة

في اتصال هاتفي أجراه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، مع القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، بعد واقعة الحذاء بمجلس النواب المصري، والتي تعرض لها النائب توفيق عكاشة، أكد كورين أنه تحدث مع عكاشة بعد الاعتداء عليه، وأشار إلى أن عكاشة لا يزال مُصراً حتى بعد الاعتداء عليه على الاجتماع مع السفير مرة أخرى، ولكن هذه المرة بمنزل السفير بحي المعادي.

وكان لقاء في وقت سابق قد تم بين السفير كورين وعكاشة في منزل الأخير بالقاهرة، والذي واجه انتقادات عنيفة من الشعب المصري لعكاشة، وصلت للضرب بالحذاء من جانب النائب كمال أحمد في مجلس النواب.

وعلق السفير الإسرائيلي في حديثه للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي قائلاً إن إلقاء الحذاء في وجه أي شخص يعتبر سلوكاً ينم عن الاستحقار والغضب، في إشارة منه لواقعة ضرب عكاشة.

ونوه كورين إلى أن عكاشة سيجتمع معه في مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، واعترف السفير الإسرائيلي بأن هناك قطاعاً واسعاً من المصريين يرفض التعاون مع إسرائيل، الأمر الذي يزيد من حساسية قضية عكاشة المثارة اليوم على الساحة.