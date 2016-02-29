بعد واقعة عكاشة..هل يناقش البرلمان معاهدة السلام مجددا؟

انشغل الجميع بواقعة الاعتداء بالحذاء على الإعلامي والنائب في البرلمان المصري توفيق عكاشة بسبب لقائه بسفير إسرائيل في مصر، ولم يلتفت أحد للبحث عن إجابة عن سؤال عابر طرحه عكاشة في تصريحات له عقب الواقعة قال فيه لماذا يغضبون مني بسبب لقائي بسفير إسرائيل إذا كانت الدولة ترتبط بمعاهدة سلام معها وطالما أنهم غاضبون للقائي مع السفير فلماذا لا يتقدمون كنواب في البرلمان، لإلغاء معاهدة السلام؟

السؤال ألقى بحجر في مياه ظلت راكدة منذ أكثر من 37 عاما، وتحديدا منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وألقى الضوء على مسارات مظلمة تحيط بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وأثار الجدل من جديد حول الاتفاقية التي ما زالت تثار حولها خلافات ونقاط اختلاف أكثر من الاتفاق لكن نعود لسؤال عكاشة المهم هل يمكن لنواب مصر إلغاء معاهدة السلام أو تعديلها طالما أنهم يرفضون استقبال النائب المثير للجدل لسفير إسرائيل بمصر ورغبته في التطبيع معها؟

الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يجيب عن السؤال الخاص بقدرة البرلمان على إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل بالنفي ويقول لـ"العربية.نت" إن البرلمان المصري لا يستطيع إلغاء المعاهدة المقرة قانونا، مضيفا أن مصر دولة كبيرة وملتزمة بالمعاهدات التي وقعت عليها وكانت أول دولة في العالم توقع معاهدة سلام في التاريخ، وكان ذلك مع الحيثيين وسميت بمعاهدة قادش.

وأضاف أن أي تعديل في المعاهدة يجب أن يكون بموافقة البلدين، وهما هنا مصر وإسرائيل معا. وتابع أن أصل المعاهدة تم إيداعه كسائر المعاهدات والاتفاقيات الدولة لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك فور مصادقة الكنيست الإسرائيلي ومجلس الشعب المصري على المعاهدة.

وقال الخبير المصري إنه سبق لمصر أن عرضت على إسرائيل تخفيضا كبيرا في القوة متعددة الجنسيات في سيناء المكلفة بمراقبة تنفيذ الدولتين لمعاهدة السلام ورفضت إسرائيل الطلب المصري، كما رفصت أي تعديل على الاتفاقية حتى بعد الوضع الأمني الجديد في سيناء، والذي يشهد عمليات للجيش المصري ضد الإرهاب.

لكن ما هي نقاط الاختلاف بين البلدين حول بنود المعاهدة؟

يجيب الخبير المصري قائلا: إن التغيير الجوهري الحاصل في الظروف الأمنية يستلزم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تعديل الملحق الأمني للمعاهدة والخاص بأوضاع القوات المصرية في سيناء، مع الوضع في الاعتبار أن العمليات الإرهابية في سيناء يستحيل على الجيوش النظامية مكافحتها بفاعلية، في ظل الواقع الأمني المصري غير الإيجابي في المنطقة ج في سيناء، وهي المنطقة التي شهدت الحادثين الإرهابيين يوم 5 أغسطس 2012، ويوم 18 أغسطس 2011 في السابق.

وقال إن الإصرار الإسرائيلي المستمر لرفض تعديل بنود الملحق الأمني وتجاهل ذات المستجدات في قطاع غزة تحديدا، وبعد وصول حماس لسدة السلطة في القطاع، يعكسان بما لا يدع أي مجال للشك، أن إسرائيل لا تنفذ تعهداتها الدولية بحسن نية، وتحديدا وفاءها والتزامها بمعاهدة السلام المبرمة مع مصر، ويعد ذلك انتهاكا من الدولة الإسرائيلية لمبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي وهو الالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية بحسن نية.

السؤال الجديد.. هل يمكن لمصر بعد التطور الأمني الحاصل في سيناء والرفض البرلماني والشعبي لتطبيع مع إسرائيل أن تقوم بتعديل معاهدة السلام؟

يقول سلامة إنه يجب النظر إلى قاعدة التغير الجوهري للظروف على أنها مبرر لتنقيح المعاهدة وتعديلها، وليس سببا من أسباب إنهائها فحسب اللهم إلا في الحالات الاستثنائية التي تبرر ذلك، مطالباً بتعديل المعاهدة خاصة أن الأمر أصبح الآن مختلفاً عن الظروف التي كانت سائدة عام 1979 وحيث كانت التطورات الأمنية في سيناء وقطاع غزة عصية التوقع، ومستحيلة التصور لكل ذي عقل في ذلك الوقت.

وأضاف أنه في صدد التعامل مع الواقع الجديد في سيناء، فإنه يقترح على المفاوض المصري بعض المقترحات، بشأن مجابهة مثل هذه الحوادث الإرهابية التي نزفت فيه دماء مصرية، وهي:

1-التفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي على مراجعة الملحق الأمني، وتحميله المسؤولية القانونية في حال إصراره على رفض المراجعة، والتي نص عليها الملحق الأمني ذاته.

2- ضرورة تعديل الولاية القانونية للقوة المتعددة القوات في سيناء، والمتواجدة في سيناء منذ عام 1978، وذلك بما يسمح لها بإعادة هيكلتها، بما يتواءم مع التغير الجوهري في سيناء عن الظروف التي انتشرت فيها هذه القوات، وتحديدا مهام المراقبة في سيناء.

3- ضرورة التزام الإدارة الأميركية الراعي الدولي لإطار السلام، بمسؤولياتها القانونية ودفع الطرف الإسرائيلي لهذه المواثيق الدولية كافة، بالوفاء بمسؤولياته القانونية بموجب هذه المواثيق.

وأشار سلامة إلى أن القانون الدولي يقر أن التغير الجوهري في الظروف التي دفعت الأطراف إلى قبول المعاهدة أو الاتفاقية الدولية يعد من أهم الأسباب الداعية لمراجعة المعاهدة إذا أفضي التغير الجوهري لهذه الظروف إلى تقلب جذري في الالتزامات المتبقية، ويمكن للطرف المتضرر الاعتماد على نظرية التغير الجوهري في الظروف كسبب للمطالبة بإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها، ولكن هذا لا يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات العادية، حيث يستثنى من ذلك معاهدات السلام واتفاقيات الحدود ذات الطبيعة الخاصة، مثل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية 1950 – 1953 ، واتفاقية السلام في باريس عام 1973 والتي أنهت الحرب الفيتنامية الأميركية 1964- 1975، فضلا عن اتفاقية نيفاشا عام 2005 للسلام التي أنهت أطول حرب أهلية شهدتها القارة الإفريقية بين شمال وجنوب السودان 1955 – 2005.