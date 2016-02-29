مصادر: أحمد أبو الغيط مرشح مصر للجامعة العربية

ذكرت مصادر مصرية أن وزير الخارجية الأسبق، السفير أحمد أبوالغيط، هو مرشح مصر لخلافة نبيل العربي في منصب أمين عام الجامعة العربية.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن "مصر تقود مشاورات مكثفة الآن لإقناع الأشقاء العرب للحصول على موافقتهم لترشيح أبوالغيط".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم العربي للمرشح المصري.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المؤشرات الأولية لتلك الاتصالات إيجابية وتعكس دعما متزايدا للمرشح المصري.

يذكر أن أحمد أبوالغيط من مواليد 1942 وتولي منصب وزير خارجية مصر من يوليو 2004 وحتى ثورة يناير 2011. وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1964 والتحق بوزارة الخارجية عام 1965. عمل مندوبا مناوبا لمصر في الأمم المتحدة من 1987 إلى 1989، وفي عام 1991 عيِّن مديراً لمكتب وزير الخارجية. وفي عام 1992 عيِّن سفيراً لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلاً لمصر لدى منظمة الـ"فاو".

وفي عام 1999 عيِّن بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. وفي يوليو من عام 2004 عيِّن وزيراً للخارجية. وبعد ثورة يناير اعيد تعيينه في حكومة أحمد شفيق.