مصر.. تدمير 12 نفقاً مع رفح وضبط 128 مهاجراً غير شرعي

صرح العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، أن قوات حرس الحدود، تمكنت خلال شهر فبراير من اكتشاف وتدمير عدد من فتحات الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. وعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري أن القوات قامت بتدمير 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بينهم نفق خرساني بأبعاد 1.8/1.8 متر، وعلى عمق 10 أمتار، ومزود بعدد من الكابلات الكهربائية.

وتابع المتحدث العسكري في بيان له اليوم الاثنين، أن قوات حرس الحدود استطاعت ضبط 128 فردا من جنسيات مختلفة، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المصرية، وذلك في مناطق (رأس الحكمة – مطروح – السلوم – سيوة – العلاقي).

وأكد العميد محمد سمير أن الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة وفي ضوء الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين، قامت بتنظيم دخول 8341 سيارة محملة بالبضائع والسلع المختلفة، من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة، إضافة إلى تقديم 2366 طن بوتامين، و3100 طن إسمنت، و6 طن كتب مدرسية من مشيخة الأزهر كدعم من الجانب المصري للشعب الفلسطيني