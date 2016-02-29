مقتل 10 من أنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد

قتل 10 من أنصار بيت المقدس مساء اليوم، إثر استهداف قوات الأمن لمعاقل أنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقات المصادر إن قوات الحرب ضد الإرهاب نفذت 3 عمليات نوعية جنوب الشيخ زويد، أسفرت عن مقتل 10 من أنصار التنظيم حيث تم قصف سيارة يستقلها 5 عناصر مسلحة، كما قصفت مروحيات الأباتشي تجمعاً لعناصر التنظيم جنوب الشيخ زويد، كما داهمت قوات الصاعقة إحدى البؤر الإرهابية جنوب الشيخ زويد، واشتبكت مع أحد العناصر وتم قتله، وضبطت بحوزته بندقية آلية وجهاز موتوريللا، كما تمكنت قوات الصاعقة من القبض على 25 عنصرا مشتبها فيهم، وتمت إحالتهم للتحقيقات.