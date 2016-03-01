جريمة بشعة بسيناء..مجهولون يذبحون شابا ووالده على الملأ

ارتكب مسلحون مجهولون جريمة بشعة بمدينة العريش بشمال سيناء في مصر، حيث ذبحوا رجلا وابنه في ميدان الفواخرية أكبر ميادين المدينة، وعلى مرأى ومسمع من المواطنين بدعوى تعاونهما مع الجيش والشرطة. وقالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ"العربية.نت" إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ماركة فيرنا توقفوا في ميدان الفواخرية، وقاموا بإنزال رجل مقيد ومعصوب العينين أمام المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة هذا الموقف المأساوي وذبحوه بسكين حاد، وبعدها قاموا بإنزال ابنه الشاب وألقوه على الأرض وهو مقيد الأيدي أيضا وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص فأردوه قتيلا وفروا بعدها هاربين .

وأصافت المصادر أن الضحيتين هما راضي سليمان ناصر البريك من عائلة البريكات، إحدى بطون قبيلة التياها التي تقطن منطقة وسط سيناء، ونجله سليمان مشيرين إلى أن الجناة قاموا بتصوير عملية الذبح والقتل بالفيديو .

وأشارت إلى أن جثتي القتيلين ظلتا موجودتين حتى وصول قوات الأمن، التي قامت بتطويق الموقع ومشطت المنطقة للبحث عن الجناة.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن شمال سيناء قال إن أجهزة الأمن حصلت على معلومات عن الجناة وبدأت عملية البحث عنهم وتقديمهم للعدالة.