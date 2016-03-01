مصر.. عكاشة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ضاربه بالحذاء

تقدم النائب في البرلمان المصري توفيق عكاشة ببلاغ صباح اليوم الثلاثاء إلى النائب العام ضد زميله النائب كمال أحمد الذي اعتدي عليه بالحذاء داخل قاعة مجلس النواب أول أمس، على خلفية استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلي بالقاهرة في منزله.

وقال خالد سليمان محامي عكاشة لـ"العربية نت" إن الواقعة مؤثمة قانونا طبقا لنص المادة 39 و185و231 و242 من قانون العقوبات حيث تعمد النائب كمال أحمد إهانة عكاشة وعن عمد على مرأى ومسمع من الحضور مطالبا برفع الحصانة عنه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة العاجلة.

وأضاف أن كمال أحمد أهان وأساء لسمعة وكرامة أسرة عكاشة وعائلته وأهالي دائرته نبروه وطلخا الذين منحوه ثقتهم وأصواتهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

على الجانب الآخر انتقد برلمانيون مصريون الواقعة وأكدوا أن الحذاء الذي سقط فوق رأس عكاشة سقط فوق جميع النواب وأهانهم جميعا مطالبين بالتحقيق مع كمال أحمد.

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها مجلس النواب حرمان عكاشة من حضور 10 جلسات عامة للمجلس عقابا على تعديه اللفظي على رئيس المجلس في جلسة سابقة.