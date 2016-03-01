مصر.. انفجار عبوة ناسفة في محول كهرباء بالقاهرة

انفجرت عبوة ناسفة صغيرة في محول كهرباء في القاهرة مساء الثلاثاء من دون وقوع اصابات، لكن دويها سمع في مناطق عدة ما اثار بعض القلق في العاصمة المصرية، بحسب ما قال مسؤولون حكوميون.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني ان "عبوة ناسفة انفجرت في محول كهرباء اسفل احد الجسور" على طريق صلاح سالم بشرق القاهرة.

واكد مسؤول امني ان الانفجار "ناتج عن عبوة صغيرة" فيما اكدت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك انه لم ينتج عنه اي اصابات.

واكد اليماني انه "تم عزل دائرة المحول" فور وقوع الانفجار "وتجري اعادة الكهرباء للمناطق التي انقطعت فيها تباعا عن طريق شبكة الكهرباء الموحدة".

واثار دوي الانفجار حالة من القلق قبل ان يتبين انه لم يسفر عن اضرار كبيرة.

ومنذ الاطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي، تشهد مصر موجة تفجيرات توزعت بين القاهرة وبعض المحافظات الاخرى، لكن وتيرتها انخفضت بدرجة كبيرة منذ عدة اشهر.

غير ان شمال سيناء ما زالت مسرحا لهجمات شبه يومية ضد قوات الشرطة والجيش يتبناها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق على نفسه اسم ولاية سيناء. واسفرت هذه الهجمات عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجنود.

وتبنى فرع تنظيم داعش في مصر ايضا تفجير طائرة روسية كانت تقل سياحا بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ ما ادى الى سقوطها في سيناء في 31 كتوبر الماضي ومقتل 224 شخصا.

واقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 فبراير الماضي للمرة الاولى بان "الارهاب" تسبب باسقاط الطائرة الروسية.