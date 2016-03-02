مصر.. برلمانيون يحشدون لإسقاط عكاشة وإغلاق "الفراعين"

يبحث البرلمان المصري صباح يوم الأربعاء في جلسته العامة عدة طلبات تقدم بها مجموعة من النواب لإسقاط عضوية النائب والإعلامي توفيق عكاشة بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي، وكذلك إغلاق قناة "الفراعين" التي يملكها عكاشة عقب تطاوله على برلمانيين وإعلاميين.

وقالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت" إن عددا من النواب المنتمين لقائمة "دعم مصر"، يتقدمهم النائب والصحافي مصطفى بكري، والنائب طارق الخولي، جمعوا توقيعات من النواب تتضمن موافقتهم على إسقاط عضوية عكاشة.

وذكر النواب أنهم على توقيع ما لا يقل عن ثلثي أغلبية الأعضاء، خاصة لإسقاط عضوية عكاشة طبقا للمادة 110 من الدستور.

وأفاد الصحافي والأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، أن النائب الخولي جمع 165 توقيعا لسحب العضوية من عكاشة، وجمع النائب بكري توقيعات أخرى، مؤكدا أن النصاب القانوني لإسقاط عضوية عكاشة اكتمل، وسيتم إسقاطها اليوم.

ودشن نواب البرلمان حملة توقيعات أخرى لإغلاق قناة "الفراعين" التي يمتلكها عكاشة، خاصة أنه هاجم عددا من زملائه الإعلاميين والنواب في برنامجه قبل يومين، ووجه إليهم اتهامات مخلة بالشرف.

وأعد النواب مذكرة لتقديمها للمنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار لإغلاق قناة عكاشة ومنع ظهوره مجددا.