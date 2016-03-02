قطان يكرم أسرة المصري الذي أنقذ 10 سعوديين بحريق جازان

سلم السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان أسرة المواطن المصري الذي توفي بعد أن أنقذ 10 أشخاص، في حريق مستشفى جازان العام ديسمبر الماضي وسام الملك عبد العزيز وشيكا بمليون ريال.

وقالت السفارة السعودية في مصر في بيان إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلّم نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع اليوم الأربعاء بالقاهرة أسرة الشهيد المصري إبراهيم عبد العزيز القللي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وشيك بمبلغ مليون ريال، تقديراً ووفاء لما قدمه الفقيد من تضحيات أسهمت في إنقاذ 10 مرضى خلال حادث الحريق الذي وقع في "مستشفى جازان العام" 24 ديسمبر الماضي، وتوفي إثر الإصابة التي لحقت به بعد الحادث.

وجاء هذا التكريم خلال الاحتفالية التي أقامتها سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بهذه المناسبة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، ومحافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، ووالدة وزوجة وأبناء الشهيد.

ونقل نائب وزير الصحة في بداية الاحتفالية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الفقيد المصري.