مصر.. اتهام ضابطي شرطة بهتك عرض ممثلة

وجهت النيابة المصرية لضابطي شرطة، يوم الأربعاء، تهمة هتك عرض الفنانة مريهان حسين بعدما أثبت التقرير الطبي إصابتها بسجحات في مناطق حساسة بجسدها.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مع توجيه الاتهام لها بسب وقذف ضباط كمين المنصورية بالهرم والاعتداء عليهم أثناء تأدية وظيفتهم، وتناول الكحوليات أثناء القيادة.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالفنانة إصابتها بـكدمات في الساق والذراع اليمنى والشفة العليا ناحية اليسار، فضلا عن وجود سحجات في مناطق حساسة بجسدها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت أنه في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء وأثناء مرور سيارة بكمين أمني بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام، رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، ما نتج عنه سقوط أحد الضباط أرضاً.

وقالت إن القوات تمكنت من إيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيونى "ممثلة"، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط، وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، وتمت السيطرة عليها وضبط داخل سيارتها مواد كحولية.

ونفت الفنانة التعدي على أفراد الكمين، وقالت إن عددا منهم تحرش بها جسديا ولفظيا وهتكوا عرضها وخلعوا عنها ملابسها. كما اتهمت ضابط قسم الهرم بإلقاء جردل من البول عليها.

الواقعة استنفرت أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الذين تقدموا برئاسة النقيب الفنان أشرف زكي بمذكرة رسمية بالواقعة لوزارة الداخلية، خاصة بعد شتم الضابط للفنانة بالعاهرة.