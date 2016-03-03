مصر توقف فضائية "الفراعين" مدة عام

قررت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار في مصر إيقاف البث عن فضائية "الفراعين" المملوكة للإعلامي توفيق عكاشة لمدة عام.

وذكرت أن القرار جاء لمخالفة القناة المبادئ العامة التي تراعيها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة الحرة الإعلامية، وفي مقدمتها عدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد وعدم التشهير بسمعتهم وسمعة المؤسسات المختلفة.

وكان مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية قد ناقش عددا كبيرا من الشكاوى المقدمة ضد قناة الفراعين، والتي اتهمت الفضائية بالتشهير بشخصيات عامة والإساءة لهم والمساس بأمن مصر القومي، الأمر الذي اضطر معه عكاشة إلى إعلان بيع القناة ووقف البث.

وأكدت أنه لا يحق لعكاشة بيع قناته، مضيفة أن القانون يلزم المنطقة الإعلامية بتوجيه إنذار ثم إيقاف برامج ثم سحب الترخيص.

وكان نواب البرلمان قد دشنوا حملة توقيعات لإغلاق قناة "الفراعين"، خاصة أن عكاشة هاجم خلالها عددا من زملائه الإعلاميين والنواب في برنامجه، ووجه إليهم اتهامات مخلة بالشرف.

وأعد النواب مذكرة لتقديمها للمنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، يطالبون بإغلاق قناة عكاشة ومنع ظهوره مجددا.