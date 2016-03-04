هل تتجه مصر لفرض ضرائب على "فيسبوك"؟

نفت وزارة المالية المصرية نية الحكومة فرض ضرائب على موقع "فيسبوك" وذلك بعدما تررد أن هناك نية حكومية لذلك أسوة بقرار بريطاني مماثل.

وقال صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة لوزارة المالية، إنه لا نية لفرض ضرائب على استخدام موقع "فيسبوك"، مضيفا أن مصلحة الضرائب تدرس حاليا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، وتعتزم ضمه لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت صحيفة "اليوم السابع" قد نقلت عن نفس المسؤول، أي صلاح يوسف، قوله إن مصلحة الضرائب تدرس فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أسوة بقرار بريطانيا الذي ألزم موقع "فيسبوك" على تسديد الضرائب.

وقالت الصحيفة على لسان يوسف إن "فيسبوك يعتبر موقعا يقدم خدمة، وطبقا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسي"، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة هل يمكن التحكم في الخدمة وإخضاعها للضريبة من عدمه.

وعقب نشر التصريح بساعة واحدة، سارعت الوزارة لنفي الخبر، كما أدلى يوسف بتصريح نفى فيه ما قاله من قبل.

وكانت إحدى الشركات المتخصصة في مجال استشارات التسويق الإلكتروني قد أكدت من خلال إحصائية قامت بها أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في مصر بلغ خلال ديسمبر الماضي 27 مليون مستخدم، وهو ما يمثل 30% من سكان مصر.

وكشفت أن مصر تأتي في المركز الـ14 على مستوى العالم، وفي المركز الأول عربيا، من حيث عدد مستخدمي موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أن 52% من مستخدمي الموقع في مصر أقل من 25 سنة، وأن الشباب من فئة 18 سنة هي أكبر مجموعة تتفاعل مع "فيسبوك"، كما أن 35% من مستخدمي "فيسبوك" من الإناث، بينما تزيد هذا النسبة لتصل إلى نحو 40% بين المستخدمين أقل من 25 سنة.