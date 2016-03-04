مصر.. تدشين خدمة تاكسي نهري من وسط القاهرة إلى المعادي

بدأت في القاهرة خدمة التاكسي النهري الجديدة لنقل الركاب بالأجرة بدعم من الحكومة المصرية لمساعدتها في توسيع وتطوير خدماتها في محاولة للحد من مشكلات الزحام المزمنة في القاهرة.

يقول رئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل إن وزارة النقل المصرية تعمل حالياً على تنظيم خدمات التاكسي النهري تبدأ بتوحيد لائحة الأسعار التي تتراوح من حوالي دولارين إلى أربعة دولارات ونصف، إضافة إلى إنشاء سبع محطات رسميه تنتشر بين وسط البلد في القاهرة إلى طريق المعادي جنوباً، كما تحدد الإجراءات الجديدة السرعة القصوى المسموح بها على مجرى النهر مع تنظيم حركة الذهاب والإياب لتشجيع المواطنين على استخدام وسيلة النقل بشكل آمن.

ويتحدث كريم السيد المؤسس المشارك في إحدى شركات التاكسي النهري عن دقة مواعيد التاكسي، وأنه يضمن الوصول به في وقت محدد أفضل من وقت السيارات الخاصة.

ومن مميزات التاكسي الجديد أنه مزود بخدمة الواي فاي، وبه سترات نجاة ومعدات لإطفاء الحريق، كما يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي المراقب من المركز الرئيسي.