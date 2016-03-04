مصر.. مقتل وإصابة 10 عناصر إرهابية بشمال سيناء

أفادت مراسلة قناة "العربية" بمقتل وإصابة 10 من تنظيم "أنصار بيت المقدس" (داعش – ولاية سيناء) بمنطقة كرم القواديس جنوب الخروبة التابعة للشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تصدت بمنطقة كرم القواديس لعدد من عناصر التنظيم المتطرف عند محاولة شن هجوم على قوات الأمن بالمنطقة.

وقالت المصادر إن قوان الأمن رصدت عدداً من عناصر التنظيم أثناء محاولتهم الهجوم على الارتكازات الأمنية بمنطقة كرم القواديس، وتم قصف التجمع، حيث تم تدمير سيارة دفع رباعي، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر وإصابة 6 آخرين والذين تم سحبهم بمعرفة زملائهم.